CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi, üst üste dördüncü şampiyonluk yolunda oyunculara ekstra motivasyon sağlamak amacıyla Trabzonspor maçı için özel bir plan düşünüyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 12:53
Okan Buruk yönetiminde üst üste dördüncü şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yönetim, çalışmalara başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasıyla birlikte kasasına koyduğu 11.8 milyon euro'luk gelirin büyük bölümünü oyuncu bonservislerine ayıran Galatasaray, Trabzonspor maçı için de harekete geçti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; futbolcuların maaş, bonservis ve prim ödemelerini tamamlayarak 'borçsuzluk kağıdını' alan yönetim, kritik karşılaşma için de özel bir plan düşündü.

Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon euro, Başakşehir FK galibiyeti için ise 1 milyon euro prim dağıtan sarı-kırmızılıların, bu kez çıtayı daha da yükselttiği aktarılıyor.

Haberde yer alan detay doğrultusunda; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, takımın Trabzonspor deplasmanına tam konsantre olması ve 26. şampiyonluk yolundaki önemi vurgulamak adına 2 milyon euro gibi dev bir prim belirledi.

Başkan Dursun Özbek'in milli takım kampından dönen oyunculara özel primi açıklayarak takıma ekstra motivasyon kazandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
