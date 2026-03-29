Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Inter'in düşürdüğü bonservis beklentisini fırsata çevirerek transferi bitirmeyi hedefliyor. Görüşmelerin kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 14:17
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, bu kez Inter'den ayrılmaya oldukça yakın görünüyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyerini Galatasaray'da noktalamak istiyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

Linterista adlı haber sitesi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi artık bir hayal ya da fantezi değil. Yıldız futbolcu Milano'da mutsuz değil ve Inter ile herhangi bir sorunu bulunmuyor. Ancak Milano'daki uzun ve önemli kariyerinin sonuna yaklaştığı görülüyor."

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

İtalya'da 10 yıl geçiren Hakan'ın "eve dönüş" isteği oldukça anlaşılır bir durum olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

Bu bir nostalji değil; artık 32 yaşında olan tecrübeli oyuncu, 2011 yılında Karlsruhe'de başlayan profesyonel kariyerinde Almanya'dan sonra İtalya'da önemli bir yol kat etti.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

Henüz kariyeri sona ermese de 16 yılı geride bırakan Hakan, Milano'daki uzun serüveninin ardından yeni bir maceraya atılmak ve bunu Türkiye'de yaşamak istiyor. Almanya doğumlu olan ve Karlsruhe altyapısında yetişen milli futbolcu, kariyerini zirvede Galatasaray formasıyla tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

Öte yandan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmesine rağmen Inter'in, oyuncunun Türkiye'de oynama isteğine engel olmayacağı belirtiliyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

Bu sezon birkaç kez sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun takım içindeki konumunun da zayıfladığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

10-15 MİLYON EURO...
Geçtiğimiz sezon Inter, yıldız oyuncu için en az 30 milyon avro bonservis bedeli talep etmiş, Galatasaray ise bu rakamı yüksek bularak transferden vazgeçmişti.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

Ancak İtalya'dan gelen son bilgilere göre kulüp, bu konuda artık daha esnek. Yönetimin, 10-15 milyon avro civarında bir teklif gelmesi hâlinde Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına onay verebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi

İşte İtalyan basınında yer alan haber...

G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
ABD'nin İran'ı karadan işgale hazırlanıyor! Pentagon üfledi Post yazdı Takvim detaylara ulaştı | Dananın kuyruğu Hark'ta kopacak
Mimovic hakkında flaş transfer kararı!
Kante'nin sözleşmesinde şoke eden madde!
