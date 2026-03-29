Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı! Inter o rakama onay verdi
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Inter'in düşürdüğü bonservis beklentisini fırsata çevirerek transferi bitirmeyi hedefliyor. Görüşmelerin kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 14:17
İtalya'da 10 yıl geçiren Hakan'ın "eve dönüş" isteği oldukça anlaşılır bir durum olarak değerlendiriliyor.
Bu bir nostalji değil; artık 32 yaşında olan tecrübeli oyuncu, 2011 yılında Karlsruhe'de başlayan profesyonel kariyerinde Almanya'dan sonra İtalya'da önemli bir yol kat etti.
Henüz kariyeri sona ermese de 16 yılı geride bırakan Hakan, Milano'daki uzun serüveninin ardından yeni bir maceraya atılmak ve bunu Türkiye'de yaşamak istiyor. Almanya doğumlu olan ve Karlsruhe altyapısında yetişen milli futbolcu, kariyerini zirvede Galatasaray formasıyla tamamlamayı hedefliyor.
Öte yandan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmesine rağmen Inter'in, oyuncunun Türkiye'de oynama isteğine engel olmayacağı belirtiliyor.
Bu sezon birkaç kez sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun takım içindeki konumunun da zayıfladığı ifade ediliyor.
10-15 MİLYON EURO...
Geçtiğimiz sezon Inter, yıldız oyuncu için en az 30 milyon avro bonservis bedeli talep etmiş, Galatasaray ise bu rakamı yüksek bularak transferden vazgeçmişti.
Ancak İtalya'dan gelen son bilgilere göre kulüp, bu konuda artık daha esnek. Yönetimin, 10-15 milyon avro civarında bir teklif gelmesi hâlinde Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına onay verebileceği belirtiliyor.
İşte İtalyan basınında yer alan haber...
