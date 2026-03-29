Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki transfer derbisi! Daha önce de gündemdeydi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki kulüp daha önceki transfer döneminde istedikleri oyuncu için bir kez daha karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 15:09 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 15:29
Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinde transfer gündemi hareketliliğini sürdürüyor.
TRANSFER DERBİSİ
İki kulüp, önceki transfer döneminde gündemlerine aldıkları oyuncu için yeniden karşı karşıya geliyor.
KULÜBÜ GÖNDERMEKTE KARARLI
The Hard Tackle'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Yves Bissouma'nın maaşında tasarruf etmek için onu göndermeyi planlıyor.
İLGİ DEVAM EDİYOR
Malili oyuncu için uzun süredir takipte olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilenmeye devam ettiği haberdeki bilgiler arasında.
MENAJERİ TEMASTA
Tottenham Hotspur'dan ayrılmayı planlayan oyuncunun menajeri, şimdiden çalışmalara başladığı ve birçok kulüple temasa geçtiği aktarılıyor.
FRANSIZ KULÜPLERİ DE İLGİLİ
Öte yandan; Fransız ekiplerinden Marsilya ve Nice de söz konusu oyuncuyu radarına aldı.
Yves Bissouma, bu sezon Tottenham Hotspur forması ile 8 maça çıktı ve 463 dakika süre buldu.