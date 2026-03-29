İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! Transferde flaş gelişme
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden İsmail Yüksek'in ismi bir süredir transfer iddialarında Avrupa'dan kulüpler ile anılıyordu. Milli futbolcuya son olarak Avrupa'nın dev takımlarından birinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 15:47
27 yaşındaki milli futbolcuya, Juventus'un talip olduğu aktarıldı.
Yeni Asır'ın haberine göre siyah-beyazlı ekibin izleme komitesinin İsmail Yüksek'i takip ettiği ve oyuncu için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
İsmail için hazırlanan raporun Teknik Direktör Luciano Spalletti'ye sunulacağı ve İtalyan hocanın kararına göre resmi teklif yapılacağı öne sürüldü.
Transfermarkt verilerine göre başarılı oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin ise 25 milyon Euro'dan aşağı bir bedelle İsmail Yüksek'in ayrılışına izin vermesi beklenmiyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maçta görev yapan İsmail Yüksek, 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
