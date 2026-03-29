CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden İsmail Yüksek'in ismi bir süredir transfer iddialarında Avrupa'dan kulüpler ile anılıyordu. Milli futbolcuya son olarak Avrupa'nın dev takımlarından birinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 15:47
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların akıbeti de merak ediliyor.

Bu doğrultuda İsmail Yüksek hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden olan milli futbolcunun, Avrupa'dan talipleri artıyor.

Fransa'dan Marsilya ve Lyon'un, İngiltere'den ise Brighton'ın takip ettiği İsmail Yüksek'e bir talip de İtalya'dan çıktı.

27 yaşındaki milli futbolcuya, Juventus'un talip olduğu aktarıldı.

Yeni Asır'ın haberine göre siyah-beyazlı ekibin izleme komitesinin İsmail Yüksek'i takip ettiği ve oyuncu için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

İsmail için hazırlanan raporun Teknik Direktör Luciano Spalletti'ye sunulacağı ve İtalyan hocanın kararına göre resmi teklif yapılacağı öne sürüldü.

Transfermarkt verilerine göre başarılı oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

.

Fenerbahçe'nin ise 25 milyon Euro'dan aşağı bir bedelle İsmail Yüksek'in ayrılışına izin vermesi beklenmiyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maçta görev yapan İsmail Yüksek, 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 15:09
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü 14:15
G.Saray’dan Lucescu için geçmiş olsun paylaşımı G.Saray’dan Lucescu için geçmiş olsun paylaşımı 14:09
G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! 13:44
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! 13:35
Mimovic hakkında flaş transfer kararı! Mimovic hakkında flaş transfer kararı! 13:23
Daha Eski
Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı! Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı! 12:53
Kante'nin sözleşmesinde şoke eden madde! Kante'nin sözleşmesinde şoke eden madde! 12:26
G.Saray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! G.Saray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! 12:24
Alman basınından Sane'ye sert eleştiriler! Alman basınından Sane'ye sert eleştiriler! 12:13
F.Bahçe Opet-G.Saray Çağdaş Faktoring maçı F.Bahçe Opet-G.Saray Çağdaş Faktoring maçı 12:06
Muleka'dan Ziraat Türkiye Kupası açıklaması! Muleka'dan Ziraat Türkiye Kupası açıklaması! 11:47