Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İşte gündemdeki 3 yıldız

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Milan Skriniar'ın sakatlığı sonrası savunma hattında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, stoper transferi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Slovak savunma oyuncusunun yanına 3 aday belirledi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 15:56
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber çalışmalar hız kazandı.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Yönetim, Milan Skriniar'ın yanına en az onun kalitesinde bir takviye yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda gündemine aldığı 3 isim ortaya çıktı.

DE VRIJ FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Yaz transfer döneminde serbest kalacak olan Hollandalı stoper Stefan de Vrij, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

SENESI VE GIMENEZ DE GÜNDEMDE

Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Milan Skriniar seviyesinde bir stoper arayışını sürdürürken, Marcos Senesi ve Jose Gimenez için de girişimlere başladı.

SKRINIAR İLE 5 YIL BERABER OYNADILAR

De Vrij, Skriniar ile Inter'de beş yıl birlikte oynadığı için yakından tanınan bir isim. Yönetim, 34 yaşındaki savunmacı için henüz resmi bir yanıt vermese de teklife olumlu yaklaşıyor.

Tecrübeli stoperle Olympiakos, Al Hilal, Newcastle United ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin savunma arayışı, yaz aylarında Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılma ihtimaliyle de bağlantılı.

Hollanda Milli Takımı formasını 77 kez giyip 4 gol atan Stefan de De Vrij, bu sezon Serie A'da 8 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon Euro seviyesinde.

Bournemouth forması giyen Marcos Senesi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon Euro. Arjantinli oyuncu bu sezon 32 maçta 2 bin 735 dakika süre aldı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor.

Atletico Madrid'le 2028 yılına kadar kontratı olan Jose Maria Gimenez ise 23 maça çıktı. 12 milyon euroluk piyasa değerine sahip Uruguaylı, 1 gol ve 1 asist yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
