Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Noa Lang'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Noa Lang'ın, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı mücadelede geçirdiği talihsiz sakatlık sonrası parmağında ciddi kesik oluşmuştu. Hollanda basını, milli takım kampında bulunan Lang'ın son durumunu paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 16:55
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool'a 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da Noa Lang şoku yaşandı.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcu, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Elini reklam panosuna sıkıştıran Lang'ın parmağında ciddi bir kesik meydana geldiği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Noa Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool'da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı" denildi.

26 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası İngiltere'de başarılı bir operasyon geçirdi.

"TAM KOPUK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Noa Lang'ın ameliyatı sonrası yaptığı açıklamada, "Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, yapılacak değerlendirmeler sonrasında şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı'nın Norveç ve Ekvador maçlarının kadrosuna dahil edilen Noa Lang, 27 Mart'ta Norveç ile oynanan maçta süre almadı.

Hollanda basını, yıldız oyuncunun 31 Mart'ta oynanacak Ekvador maçı öncesi son durumunu açıkladı.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Noa Lang, Norveç maçı sonrası yapılan antrenmanın bir bölümünde bireysel, bir bölümünde ise takımla birlikte çalıştı.

EKVADOR MAÇINDA SÜRE ALMASI BEKLENİYOR

26 yaşındaki futbolcunun, 31 Mart'ta oynanacak Ekvador maçında süre almasının beklendiği aktarıldı.

F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
CHP'de "mutlak" kıyamet! Gökhan Günaydın'ın "Özgür Özel'i yeme" planı | Kılıçdaroğlu ve ekibinde "butlan" hazırlığı
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü
Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda F.Bahçe rüzgarı Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda F.Bahçe rüzgarı 16:04
F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız F.Bahçe transferde şaha kalktı! İşte listedeki 3 yıldız 15:56
İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! İsmail Yüksek'e dünya devi talip oldu! 15:46
G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 15:09
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! Inter rakamı düşürdü 14:15
G.Saray’dan Lucescu için geçmiş olsun paylaşımı G.Saray’dan Lucescu için geçmiş olsun paylaşımı 14:09
Daha Eski
G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! G.Saray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif! 13:44
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! 13:35
Mimovic hakkında flaş transfer kararı! Mimovic hakkında flaş transfer kararı! 13:23
Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı! Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı! 12:53
Kante'nin sözleşmesinde şoke eden madde! Kante'nin sözleşmesinde şoke eden madde! 12:26
G.Saray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! G.Saray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! 12:24