Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan isimlerden bir iyi bir de kötü haber!
Fenerbahçe'de 2 önemli gelişme yaşandı. Sakatlığı bulunan o isimlerin sahalara dönüş tarihleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 11:29
Semedo'nun milli maçlar nedeniyle verilen arada tamamen hazır hale gelerek 5 Nisan'da Beşiktaş ile oynanacak olan kritik derbide sahada olması bekleniyor.
Semedo en kısa sürede takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacak.
LEVENT MERCAN'DAN KÖTÜ HABER
Sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Levent Mercan nisan ayı boyunca forma giyemeyecek.
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Levent'in, 26 nisandaki Galatasaray derbisinin ardından yeşil sahalara dönebileceği öğrenildi.
Başarılı futbolcu en kritik dönemde takımının yanında olamayacak.
