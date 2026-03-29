Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

Sabah Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Tüzemen; Victor Osimhen'in sakatlıktan dönüş tarihi, Galatasaray'ın gündemi ve şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 10:51
Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray gündemine dair önemli açıklamalarda bulunurken Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihini açıkladı.

"PARAGÖZ MENAJER İCARDİ'YE ZARAR VERİYOR"

Lige ara verildi. Özellikle Galatasaray'da İcardi ile ilgili haberler çıktı. Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan meselesi nedir? Tamamen menajerin oyunu mu bunlar?

"İcardi'nin menajeri Pino, G.Saray'da sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Ben bu kadar paragöz bir menajer görmedim. Kendi menfaati uğruna İcardi'ye zarar veriyor. Ben dijital kanalımız Libero TV'de İcardi'nin 4 milyon Euro'luk ihtarnamesi için şunu söylemiştim: "Osimhen'in 75 milyon Euro'luk parasını ödeyen bir kulüp, 4 milyon Euro'yu ödemez mi? Komik bir ihtarname." Hatta mecazi anlamda Osimhen'in parasının yanında imaj hakları adına İcardi'nin menajeri Pino'nun istediği parayı, bahşiş olarak vurguladım.

İcardi, G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdırmış, taraftarın gönlünde taht kurmuş, birçok çocuğun G.Saraylı olmasına katkı sağlamıştır. Ama ışıldamayan demir pas tutar. İcardi, Osimhen'in olmadığı süreçte, taşın altına elini değil gövdesini sokmalı, G.Saray'ı gol yollarında sırtlamalı. Bir daha vurguluyorum, her aile sorununda kendisine yardım eden Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek'e bir vefa borcu vardır. Arkadaşları, başkanı ve hocasından özür dileyerek golcülük ünvanıyla G.Saray'da işbaşı yapmalıdır. Ayrıca yönetim de menajere davranışından dolayı hesap sormalıdır."

"ALGI OPERASYONLARI G.SARAY'I YIKAMAZ"

Özellikle sosyal medyada ve YouTube hesaplarında G.Saray'a karşı bir operasyon yapıldığını düşünüyor musunuz?

"Sadece sosyal medya ve YouTube'da değil bazı görsel ve yazılı medyada da G.Saray üzerine topla tüfekle saldıranlar var. Örnekler vereyim; 1-Barış gidiyor mu? 2-Torreira, Boca'yı istiyormuş. 3-Kaleci Uğurcan'a Avrupa'dan teklifler varmış. 4-İngiliz kulüpleri Sara'nın peşine takılmış.

Bir dönem bazı spor müdürleri, G.Saray'ın başarılı olduğu dönemlerde şöyle manşet atıyorlardı: 'G.Saray'da 11 oyuncu satılık'... Yalan bir manşetti ama bunu atanlar şunu diyordu: "Ben kendim inanmadığım yalanı yazmam." Yıllardan beri G.Saray, Türk medyasındaki bu algı operasyonlarıyla yıpratılmasına rağmen ayakta durmayı başarıyor."

"DURSUN ÖZBEK 2 YIL DAHA BAŞKANLIKTA KALMALI"

G.Saray'da seçim var. Eğer takım şampiyon olamazsa bu durum başkan Dursun Özbek'i zor duruma sokar mı?

"Başkan Özbek, seçime girecek ve 2 yıl daha G.Saray'ı yönetmeye talip olacak. G.Saray camiasında pazarlıklar olmaz, başkanların icraatları gözden geçirilir. Dursun Başkan, G.Saray'daki 4 yıllık icraatında sadece sportif başarı elde etmedi, kulübü ekonomik açıdan da düzlüğe çıkardı. Bankalar Birliği'ne olan borcu ödeyip kulübü sırtındaki yükten kurtardı, Kemerburgaz gibi mükemmel bir tesisin yapılmasını sağladı.

Şimdi stadın oradaki salon tesislerini de yapacaklar. Ada'nın tapusunu aldığı gibi yeniden yapılandırdı. Daha güçlü bir hale getirdi. G.Saray, Dursun Başkan döneminde sponsorluklar açısından zirve yaptı. Ben G.Saray'ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu düşünüyorum. Camianın da Dursun Başkan'a iki yıl daha görev vereceğine inanıyorum. Dursun Başkan döneminde G.Saray, UEFA'lık ve FIFA'lık olmadığı gibi oyuncuların alacakları hep ödendi, futbolcuların son ödemeleri de yapıldı ve borçsuzluk kağıdı alındı. Bu da Dursun Özbek'in ekonomik olarak G.Saray'ı ne denli doğru yönettiğinin kanıtıdır."

"OSİMHEN DERBİDE İLK 11'DE OLACAK"

Osimhen ameliyat oldu. Birçok kesim, 'Fenerbahçe maçına yetişebilir' diyor ama önce sağlık. Nijeryalı futbolcunun son durumu nedir?

"Bir aksilik olmazsa Osimhen, F.Bahçe maçında ilk 11'de olacak. Türkçe'de eskilerin söylediği bir söz vardır: 'Kırılan kemik, kişinin yaşı kadar geçen sürede kaynar.' Ben bu yoldan hareket ederek, bugünkü tıbbın teknolojik gelişimine değer vererek ve G.Saray'ın başarılı doktoru Yener İnce'ye inanarak, Osimhen'in derbide sahada olacağını düşünüyorum."

Milli maçlardan sonra Galatasaray, Trabzon'a gidiyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş'la karşılaşacak. Bu iki müsabaka ligin bundan sonrasının kaderini tayin eder mi?

"Lig yarışında şekillenecek bir hafta yaşayacağız. Duvardaki fotoğrafa baktığımız zaman ya yarışın kızışacağını göreceğiz ya da G.Saray'ın yarışta çok büyük engeli aştığına tanık olacağız. Beşiktaş, F.Bahçe'yi; G.Saray ise Trabzon'u yenerse Okan Buruk ve öğrencileri, zirvede derin bir 'oh' çekerler."

