Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Büyük hayal kırıklığı yaratmıştı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonun kadro yapılanmasını oluşturmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 10:30
Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcusuyla vedalaşmaya hazırlanıyor.
ÇAĞLAR VEDA EDİYOR
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçıran Çağlar Söyüncü ile yollar ayrılıyor.
Bu sezon Süper Lig'de sadece 6 maçta forma giyebilen ve sakatlıklar yüzünden ihtiyaç duyulduğunda da sahaya çıkamayan 29 yaşındaki futbolcunun satışına karar verildi.
Deneyimli futbolcu, sık sık sakatlık yaşadığı için Fenerbahçeli taraftarların da eleştirilerine maruz kalmıştı.
Gelen teklifler değerlendirmeye alınacak ve Çağlar ile yeni sezonda yola devam edilmeyecek.
Çağlar Söyüncü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 maçta 933 dakika süre alırken, 1 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4.5 milyon Euro.
