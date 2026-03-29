Fenerbahçe genç yıldızdan vazgeçmiyor! Yaz transfer döneminde...
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı Kanarya'nın ara transfer döneminde de gündemine gelen o genç yıldız için yaz transfer döneminde yeniden nabız yoklayacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 09:30
HAROUN ISRARI
Belçika ekibi Genk'in 19 yaşındaki Türk asıllı yıldızı Kenan Haroun için Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor.
Ara transfer döneminde de ismi gündeme gelen, scout ekiplerinin takip etmeye devam ettiği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için haziranda yeniden nabız yoklanacak.
Transfermarkt verilerine göre Kenan Haroun'un 250 bin euro piyasa değeri bulunuyor.
Genk A takımının bir alt yaş kategorisi olan Genk 2 takımında forma giyen Kenan Haroun, bu sezon şimdiye kadar 21 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
19 yaşındaki futbolcu, Belçika U19 takımının formasını ise şimdiye kadar 4 maçta giydi.
