Galatasaray’dan Liverpool’a çifte transfer hamlesi
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Premier Lig devi Liverpool'un iki yıldızı için yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
GEÇEN SEZON OLDUĞU GİBİ...
DURSUN ÖZBEK'İN HAYALİ
Başkan Dursun Özbek'in özellikle savunmaya lider bir isim kazandırmak istediği ve bu doğrultuda Van Dijk transferini "hayal" olarak gördüğü ifade ediliyor. Öte yandan, teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Liverpool'dan ayrılma kararı alan Mohamed Salah'ın yaz aylarında serbest kalacak olması, Galatasaray yönetimini harekete geçiren en önemli faktörlerden biri.
REKORLARIN ADAMI
Premier Lig'de kırdığı rekorlarla adını tarihe yazdıran Salah, bir kulüp formasıyla en fazla skor katkısı sağlayan oyuncu olarak dikkat çekiyor. Mısırlı yıldız, attığı goller ve yaptığı asistlerle İngiliz futboluna damga vurdu.
8 YILDA 9 KUPA
Liverpool'un son yıllardaki başarılarında büyük pay sahibi olan Salah ve Van Dijk, yıllardır birlikte oynayarak önemli bir uyum yakaladı. İki yıldız, İngiliz ekibinde Şampiyonlar Ligi dahil birçok kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.
RAMS PARK'A HAYRANLAR
Öte yandan, bu sezon Galatasaray ile oynanan maçlarda RAMS Park atmosferinden oldukça etkilenen iki futbolcunun, sarı-kırmızılı taraftar hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı da öğrenildi. Yönetim, bu avantajı da kullanarak iki dünya yıldızını İstanbul'a getirmek için şartları zorlamaya hazırlanıyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.