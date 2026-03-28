Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Galatasaray'da milli ara, kritik kararların alındığı bir sürece dönüşürken, Dursun Özbek'in Mauro Icardi ile yapacağı özel görüşme gündemin merkezine oturdu. Sakatlıklar ve performans düşüşü sonrası hücum hattında yaşanan sorunlar, teknik heyeti endişelendirirken gözler yeniden Arjantinli golcünün vereceği tepkiye çevrildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 12:29
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Sarı-Kırmızılı kulüpte milli ara, kritik kararların alındığı bir döneme dönüşürken, Başkan Dursun Özbek'in yıldız golcüyle özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Cimbom'da Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık, hücum hattında dengeleri sarstı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Bu gelişme sonrası Teknik Direktör Okan Buruk'un elinde forvet rotasyonunda Barış Alper Yılmaz ve Icardi kaldı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Ancak Arjantinli yıldızın son haftalardaki performans düşüşü, teknik heyeti düşündürüyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Icardi ile Okan Buruk arasında da bir süredir soğukluk yaşanıyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Bu durumun hem saha içi performansa hem de takım içi atmosfere yansıdığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Takvim'de yer alan habere göre, başkan Dursun Özbek'in bu tabloyu tersine çevirmek adına doğrudan devreye girdiği ve Mauro Icardi ile birebir görüşerek oyuncunun motivasyonunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Yönetim cephesinde, şampiyonluk yarışının kritik virajında tecrübeli golcünün yeniden form tutmasının belirleyici olacağı görüşü hakim.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı

Icardi, bu sezon Galatasaray ile 39 maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı.

