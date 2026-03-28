Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Görüşme ortaya çıktı
Galatasaray'da milli ara, kritik kararların alındığı bir sürece dönüşürken, Dursun Özbek'in Mauro Icardi ile yapacağı özel görüşme gündemin merkezine oturdu. Sakatlıklar ve performans düşüşü sonrası hücum hattında yaşanan sorunlar, teknik heyeti endişelendirirken gözler yeniden Arjantinli golcünün vereceği tepkiye çevrildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 12:29
Ancak Arjantinli yıldızın son haftalardaki performans düşüşü, teknik heyeti düşündürüyor.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Icardi ile Okan Buruk arasında da bir süredir soğukluk yaşanıyor.
Bu durumun hem saha içi performansa hem de takım içi atmosfere yansıdığı ifade ediliyor.
Takvim'de yer alan habere göre, başkan Dursun Özbek'in bu tabloyu tersine çevirmek adına doğrudan devreye girdiği ve Mauro Icardi ile birebir görüşerek oyuncunun motivasyonunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor.
Yönetim cephesinde, şampiyonluk yarışının kritik virajında tecrübeli golcünün yeniden form tutmasının belirleyici olacağı görüşü hakim.
Icardi, bu sezon Galatasaray ile 39 maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.