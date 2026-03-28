Anderson Talisca'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken açıklama!

Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden Anderson Talisca, kulüp televizyonuna konuştu. Talica, derbi hakkında açıklamalarda bulundu. Talica'nın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

BEŞİKTAŞ MAÇI HAKKINDA...

Beşiktaş maçı çok önemli. Taraftarımızın bizi muazzam bir şekilde destekleyeceğini düşünüyoruz. Maalesef bazı maçlarda, kaybetmememiz gereken maçlarda puan kaybettik. Oynayacağımız maçlara hazırlanıyoruz. Milli ara sonrası daha iyi, daha komple dönerek, en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Taraftarımızdan destek istiyoruz.

Hem kupada hem de ligde, aynı mentalite ve çalışma arzusuyla devam etmemiz gerekiyor ki başaralım.

"TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE"

Ailemle birlikte İstanbul'da olduğumuz için mutluyuz. Bu şehri ve Türkiye'yi seviyoruz. Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyorum. Şunu söylemeliyim; İstanbul harika bir şehir, Türkiye harika bir ülke.