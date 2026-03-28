Ziraat Türkiye Kupası
Milan'dan flaş Nkunku kararı! Fenerbahçe ve transfer...

Milan'dan flaş Nkunku kararı! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak alamadığı Christopher Nkunku hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyan ekibinin Fransız futbolcu hakkında aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 11:12
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı.

Fenerbahçe, ocak ayı transfer döneminde Milan'da forma giyen Christopher Nkunku'yu gündemine almış ancak transferi gerçekleşmemişti.

Milan'ın artık rotasyon oyuncusuna dönüşen Fransız futbolcunun transferinden gelir elde etmek amacıyla onun için gelen teklifleri dinlemeye karar verdiği iddia edildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Nkunku için yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.

Goal'de yer alan habere göre, Nkunku'yu isteyen kulüplerin 35 milyon euroluk bir yatırım yapması gerektiği belirtildi.

Haberde ayrıca Fenerbahçe haricinde Nkunku için Suudi Arabistan ve Roma'nın da bir transfer ilgisinin olduğu yazıldı.

Transfermarkt verilerine göre Nkunku'nun piyasa değeri 28 milyon euro.

Fransız futbolcunun Milan ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

28 yaşındaki isim bu sezon Milan formasını şimdiye kadar 27 maçta giyerken takımına 6 gol 3 asistlik katkı sağladı.

