Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Sadio Mane bombası! Teklif yapıldı

Siyah-beyazlıların transfer gündemiyle alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, daha önce Liverpool ve Bayern Münih formaları giymiş yıldız oyuncu için teklif yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 11:44
Beşiktaş'ta kadro güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Devre arası transfer döneminde yaptığı nokta atışı hamlelerden önemli ölçüde verim alan siyah-beyazlı ekip, aynı başarıyı yeni sezona da taşımak ve doğru transfer stratejisini sürdürmek istiyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu doğrultuda, bu sezonun aksine gelecek yıl şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olmayı hedefleyen Kartal'da, daha geniş ve kaliteli bir kadro oluşturma planı ön plana çıkıyor. Yönetim, hem alternatifli hem de üst düzey isimlerden kurulu bir ekip inşa etmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

YILDIZ İSİM RADARDA

Transfer gündeminde ise dikkat çeken bir isim yer alıyor. Daha önce Liverpool ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen, kariyeri başarılarla dolu olan ve şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da oynayan Sadio Mane, Beşiktaş'ın radarına girmiş durumda.

TEKLİF YAPILDI

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak adına Al-Nassr kulübüne ilk teklifini iletti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sadio Mane, Al-Nassr formasıyla bu sezon toplam 26 karşılaşmada görev alırken 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

