Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye-Macaristan U19 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye U19 Millî Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında Macaristan U19 Millî Takımı ile karşı karşıya geliyor. İtalya’da bulunan Centro Sportivo Real Cosenza’da oynanacak mücadele bugün saat 14.00’te başlayacak. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. “Türkiye Macaristan U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 11:27
Türkiye U19 Millî Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında bugün Macaristan U19 Millî Takımı ile karşılaşacak. Saat 14.00'te başlayacak mücadele, Türkiye Futbol Federasyonu YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ay-yıldızlılar grubunu lider tamamlaması halinde 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında Galler'de düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek. "U19 Türkiye maçı canlı nasıl izlenir?" sorusu da sporseverler tarafından araştırılıyor. İlk maçında ev sahibi İtalya'ya mağlup olan U19 Millî Takımımız, gruptaki kaderini belirleyecek kritik ikinci maçında Macaristan ile kozlarını paylaşıyor. İşte Türkiye - Macaristan U19 maçıyla ilgili tüm detaylar, saat ve yayın bilgileri...

TÜRKİYE - MACARİSTAN U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay-yıldızlı ekibin Macaristan ile oynayacağı Elit Tur ikinci karşılaşması, 28 Mart 2026 Cumartesi (Bugün) günü oynanacak. İtalya'daki Centro Sportivo Real Cosenza stadında yapılacak müsabakanın başlama saati 14.00 olarak belirlendi.

TÜRKİYE - MACARİSTAN U19 MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TFF YouTube Kanalı'nda canlı ve şifresiz yayınlanacak.

