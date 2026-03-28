Haberler Motor Sporları F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin oldu.

F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin oldu.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarınki sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 10:42
F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarınki sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 28.778'lik derecesiyle Çin'in ardından Japonya'da üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.298 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.354 saniye farkla McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.

Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de start verilecek.

