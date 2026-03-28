Galatasaray'dan Nao Lang planı! Hollanda basını transfer formulünü duyurdu
Galatasaray, sezon sonu için Noa Lang transferinde kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. Ancak Napoli'nin yüksek bonservis beklentisi süreci zora sokarken, sarı-kırmızılı yönetim pazarlıkla bu engeli aşmayı hedefliyor. İşte sarı kırmızılıların bonservis planı... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 10:24
Lang'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilirken, oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar, bu bedeli düşürerek transferi gerçekleştirmeye çalışacak.
Yönetimin hedefinin ise bonservisi aşağı çekmek olduğu öğrenildi.
Devre arasında kadroya katılan Hollandalı yıldız Galatasaray'da 11 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
