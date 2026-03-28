Galatasaray'dan Nao Lang planı! Hollanda basını transfer formulünü duyurdu

Galatasaray, sezon sonu için Noa Lang transferinde kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. Ancak Napoli'nin yüksek bonservis beklentisi süreci zora sokarken, sarı-kırmızılı yönetim pazarlıkla bu engeli aşmayı hedefliyor. İşte sarı kırmızılıların bonservis planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 10:24
Hollanda basını, Galatasaray'ın sezon sonunda Lang'ı kiralama opsiyonu ile kadrosuna katmayı planladığını duyurdu.

Ancak transferde önemli bir pürüz bulunuyor...

Takvim'in Hollanda basınından derlediği habere göre Napoli, Hollandalı oyuncu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor.

Lang'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilirken, oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar, bu bedeli düşürerek transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

Yönetimin hedefinin ise bonservisi aşağı çekmek olduğu öğrenildi.

