Galatasaray’da Icardi'nin alternatifi Folarin Balogun!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin adı ayrılık ile anılmaya devam ederken Arjantinli golcünün yerine gelebilecek isimler araştırılıyor. Bu doğruda sarı-kırmızılı yönetim, gündemine Folarin Balogun'ı aldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 19:44
Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesinde forvet hattı için kritik bir planlama yapıyor. Sarı-kırmızılılarda, Avrupa devlerinin radarında olan Victor Osimhen'i kadroda tutma çalışmaları sürerken, Mauro Icardi'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF

Yönetim, Arjantinli golcünün olası ayrılığına karşılık alternatif isimler üzerinde yoğunlaşırken, listenin ilk sırasında Monaco forması giyen Folarin Balogun yer alıyor. 24 yaşındaki ABD'li forvetin, kulübün transfer gündeminde öncelikli hedef olduğu ifade ediliyor.

G.SARAY TEMASLARA HAZIRLANIYOR

Monaco ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Balogun'un piyasa değeri yaklaşık 22 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor. Takvim'in haberine göre 2023 yılında Arsenal'den 30 milyon Euro karşılığında Fransız ekibine transfer olan genç golcü için Galatasaray'ın şimdiden temaslara başlamaya hazırlandığı belirtiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Balogun'un performansı da dikkat çekiyor. Bu sezon Ligue 1'de 23 maçta 9 gol ve 5 asist üreten golcü oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 5 gol kaydetti. Bu gollerden birini Galatasaray'a karşı atan Balogun, Fransa Kupası'nda da 3 maçta 1 golle oynadı.

YAZIN EN ÖNEMLİ HAMLESİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi sonrası dönemde hücum hattını güçlü bir isimle şekillendirmek isterken, Folarin Balogun transferinin yaz döneminin en önemli hamlelerinden biri olması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor’da G.Saray mesaisi Trabzonspor’da G.Saray mesaisi 19:01
Tchouameni'den Arda'ya: Bize biraz Türk müziği aç Tchouameni'den Arda'ya: Bize biraz Türk müziği aç 18:36
Buruk kararını verdi! İşte G.Saray'dan ayrılacağı tarih Buruk kararını verdi! İşte G.Saray'dan ayrılacağı tarih 18:27
Muriqi: Türkiye'nin kalitesini biliyoruz ama... Muriqi: Türkiye'nin kalitesini biliyoruz ama... 17:49
A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy kararı! A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy kararı! 16:25
G.Saray-F.Bahçe derbisinin tarihi açıklandı! G.Saray-F.Bahçe derbisinin tarihi açıklandı! 16:04
Daha Eski
Türkiye Kupası Çeyrek Final tarihleri belli oldu! Türkiye Kupası Çeyrek Final tarihleri belli oldu! 16:03
Galatasaray'ın Trabzonspor mesaisi sürüyor! Galatasaray'ın Trabzonspor mesaisi sürüyor! 15:45
F.Bahçe'de transfer şoku! Genç yıldız eski takımına geri döndü F.Bahçe'de transfer şoku! Genç yıldız eski takımına geri döndü 14:51
Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı bilgileri Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı bilgileri 14:31
Trabzonspor’da gözler "atan ve tutan" isimlerde Trabzonspor’da gözler "atan ve tutan" isimlerde 13:59
Fenerbahçe için "yıldız" projesi hayata geçirildi Fenerbahçe için "yıldız" projesi hayata geçirildi 13:56