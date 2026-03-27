Galatasaray’da Icardi'nin alternatifi Folarin Balogun!

Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesinde forvet hattı için kritik bir planlama yapıyor. Sarı-kırmızılılarda, Avrupa devlerinin radarında olan Victor Osimhen'i kadroda tutma çalışmaları sürerken, Mauro Icardi'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

G.SARAY TEMASLARA HAZIRLANIYOR Monaco ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Balogun'un piyasa değeri yaklaşık 22 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor. Takvim'in haberine göre 2023 yılında Arsenal'den 30 milyon Euro karşılığında Fransız ekibine transfer olan genç golcü için Galatasaray'ın şimdiden temaslara başlamaya hazırlandığı belirtiliyor.