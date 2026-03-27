Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacağı tarih
Son dakika Galatasaray haberleri: Son üç sezondur Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Tottenham, Lazio ve Al-Ittihad ile anılan tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı tarihi belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 18:28
Galatasaray ile yeniden şampiyonluk yaşamak isteyen ve önümüzdeki sezon da ipi önde göğüsleyerek üst üste 5 kez şampiyonluk gören ilk teknik adam olarak tarihe adını yazdırmaya kararlı olan Buruk'un bu nedenle teklifleri değerlendirmediği belirtildi.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da seçim sürecini bekleyen ve yeni kontrat için aceleci olmayan Okan Buruk'un sarı-kırmızılı kulüpteki hedefini gerçekleştirdikten sonra Avrupa'ya açılmak istediği aktarıldı.
Buruk, bu sezon ve önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşırsa 2026/27 sezonunun sonunda ayrılmayı planlıyor.
Rotasını çizen deneyimli teknik adamın, İngiltere ve İtalya gibi üst düzey Avrupa ülkelerinde takım çalıştırma hayalini mutlaka gerçekleştirmek istediği kaydedildi.
