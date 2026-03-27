Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacağı tarih

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacağı tarih

Son dakika Galatasaray haberleri: Son üç sezondur Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Tottenham, Lazio ve Al-Ittihad ile anılan tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı tarihi belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 18:28
Galatasaray'ın başında üst üste 4. şampiyonluğa giden teknik direktör Okan Buruk ile Tottenham, Lazio ve Al Ittihad'ın ilgilendiği iddia edildi.

Bu kulüplerin başarılı teknik adamı takımın başına getirmek için şimdiden harekete geçtiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Okan Buruk'un şimdilik yapılan tekliflere mesafeli yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray ile yeniden şampiyonluk yaşamak isteyen ve önümüzdeki sezon da ipi önde göğüsleyerek üst üste 5 kez şampiyonluk gören ilk teknik adam olarak tarihe adını yazdırmaya kararlı olan Buruk'un bu nedenle teklifleri değerlendirmediği belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da seçim sürecini bekleyen ve yeni kontrat için aceleci olmayan Okan Buruk'un sarı-kırmızılı kulüpteki hedefini gerçekleştirdikten sonra Avrupa'ya açılmak istediği aktarıldı.

Buruk, bu sezon ve önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşırsa 2026/27 sezonunun sonunda ayrılmayı planlıyor.

Rotasını çizen deneyimli teknik adamın, İngiltere ve İtalya gibi üst düzey Avrupa ülkelerinde takım çalıştırma hayalini mutlaka gerçekleştirmek istediği kaydedildi.

