Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu. 31. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 16:05 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 16:21
Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 26 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulan programa göre, 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de yapılacak.

Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:

29. hafta

10 NİSAN CUMA

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor

11 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği

17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

20.00 Kayserispor - Fenerbahçe

12 NİSAN PAZAR

14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük

17.00 Göztepe - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Kocaelispor

13 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

20.00 Eyüpspor - Samsunspor

30. hafta

17 NİSAN CUMA

20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

18 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor

17.00 Kocaelispor - Göztepe

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

19 NİSAN PAZAR

14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

17.00 Samsunspor - Beşiktaş

20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir

20 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Gaziantep FK - Kayserispor

31. hafta

24 NİSAN CUMA

20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa

25 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK

17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe Antalyaspor

26 NİSAN PAZAR

14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

27 NİSAN PAZARTESİ

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

