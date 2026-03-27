Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 26 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulan programa göre, 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de yapılacak.
Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:
29. hafta
10 NİSAN CUMA
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor
11 NİSAN CUMARTESİ
14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği
17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe
12 NİSAN PAZAR
14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük
17.00 Göztepe - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Kocaelispor
13 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
20.00 Eyüpspor - Samsunspor
30. hafta
17 NİSAN CUMA
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
20.00 Antalyaspor - Konyaspor
18 NİSAN CUMARTESİ
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor
17.00 Kocaelispor - Göztepe
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
19 NİSAN PAZAR
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
17.00 Samsunspor - Beşiktaş
20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir
20 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor
31. hafta
24 NİSAN CUMA
20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa
25 NİSAN CUMARTESİ
14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK
17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe Antalyaspor
26 NİSAN PAZAR
14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
27 NİSAN PAZARTESİ
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük