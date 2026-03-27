Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar ilk kez hakim karşısına çıktı

Fenerbahçe-Galatasaray maçında sahaya attığı çakmakla Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yaralanmasına sebep olan Mert Güçlü hakim karşısına çıktı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 11:12
1 Aralık 2025 yılında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, maçın 27. dakikasında gol atarak öne geçti. Futbolcuların gol sevinci sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan çakmak, futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne geldi. Olayın ardından Karataş yaralanırken çakmağı atan taraftar Mert Güçlü gözaltına alındı. İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ceza mahkemesinde ilk duruşma görüldü. Duruşmada Mert Güçlü ve taraf avukatları hazır bulundu.

'AMACIM ÇAKMAĞI MÜŞTEKİYE ATMAK DEĞİLDİ'

Savunmasında, müştekiyi tanımadığını belirten sanık Mert Güçlü, "Fenerbahçe taraftarıyım. Olay tarihindeki maçı izlemek üzere stada gitmiştim. Maç esnasında Galatasaray gol atınca futbolcular benim tribünde yakın bulunduğum bir yere sevinmeye geldiler. Bu esnada tribünden çok sayıda yabancı madde atıldı. Anın üzüntüsü ve stresiyle yanımda bulunan çakmağı sahaya doğru rastgele fırlattım. Ancak Galatasaraylı futbolcular benim bulunduğum noktaya yakın bir yerde oldukları için çakmak o noktaya doğru gitti. Ben, çakmağın müştekiye isabet ettiğini görmedim. Amacım çakmağı müştekiye atmak da değildi. Bir anlık refleksle böyle bir eylemde bulundum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım. Suç işleme kastım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı 'silahla kasten yaralama' suçundan sanığın 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanığın son savunmasını yapması ve karar için 16 Haziran'a ertelendi.

"Türkiye o Dünya Kupası'na gidecek"
Fenerbahçe'ye Hollandalı stoper!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Başkan Erdoğan'dan "STRATCOM Zirvesi 2026" programına video mesaj: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi?
G.Saray'dan Lemina kararı! Sözleşmesi...
