CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 08:43
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcular ile konuştu. Öncelikle ay-yıldızlı ekibin başarısından ötürü TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu tebrik eden Erdoğan, 90 dakika boyunca sergilemiş oldukları üstün performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve milli futbolcuları kutlayarak; Dünya Kupası'na katılabilmek adına Kosova ile 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynayacakları play-off turu final müsabakası için başarı dileklerini iletti. Ay-yıldızlılar da vermiş olduğu destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Soyunma odasına inen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da Vincenzo Montella'yı ve oyuncuları tebrik ederek play-off finali için başarılar diledi.

DİĞER
Başkan Erdoğan'dan finale yükselen A Milli Takım'a tebrik telefonu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye üç isimden 40 milyon euro! F.Bahçe'ye üç isimden 40 milyon euro! 01:11
Finaldeki rakibimiz Kosova! Finaldeki rakibimiz Kosova! 01:05
Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! 01:05
Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! 01:05
Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı 01:05
Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! 01:05
Daha Eski
"Böyle bir an geleceğini biliyorduk" "Böyle bir an geleceğini biliyorduk" 01:05
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! 01:05
A. Efes İspanya'da kaybetti! A. Efes İspanya'da kaybetti! 01:05
Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 01:05
G.Saray'a dünya yıldızı! G.Saray'a dünya yıldızı! 01:05
Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! 01:05