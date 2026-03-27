Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe yönetiminden flaş karar! Milli futbolcu ile yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe yönetiminden flaş karar! Milli futbolcu ile yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını şimdiden başlatmış durumda. Takımın transfer gündeminde yeni oyuncuların yanı sıra, gönderilmesi planlanan futbolcularla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 12:02
Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer edilecek oyuncular ilgili gelişmeler yaşanırken gönderilmesi beklenen oyuncularla da ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Son iki sezondur istenilen performansı sergileyemeyen Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe macerasının sonuna doğru geliyor.

Milli oyuncunun sürekli sakatlık yaşaması yönetimin de canını sıkmış durumda. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda teklif gelmesi halinde Çağlar'la yolları ayıracak.

Kanarya, milli stoperi 2023/2024 sezonunda Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ardından 2024/2025 sezonunda İspanyol ekipten 10 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Çağlar Söyüncü bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 14 maçta forma şansı buldu. Bunlardan 11 tanesi ilk 11 başlarken bu sezon tüm kulvarlarda 1 asistlik katkı verdi.

Ederson'u topa tuttular! İşte o eleştiriler
Arda Güler'e Gheorghe Hagi benzetmesi!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan'dan "STRATCOM Zirvesi 2026" programına video mesaj: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
"Türkiye o Dünya Kupası'na gidecek"
G.Saray'dan Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi?
Ederson'u topa tuttular! İşte o eleştiriler Ederson'u topa tuttular! İşte o eleştiriler 11:44
K. Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında. K. Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında. 11:12
Ferdi Kadıoğlu, İngiliz devinin radarına girdi! Ferdi Kadıoğlu, İngiliz devinin radarına girdi! 10:57
G.Saray'dan Lemina kararı! Sözleşmesi... G.Saray'dan Lemina kararı! Sözleşmesi... 10:32
Fenerbahçe'ye Hollandalı stoper! Fenerbahçe'ye Hollandalı stoper! 10:09
Kayserispor’a PFDK’dan ceza Kayserispor’a PFDK’dan ceza 10:03
Daha Eski
New York Knicks’in 7 maçlık serisi sona erdi! New York Knicks’in 7 maçlık serisi sona erdi! 10:00
G.Saray'dan Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi? G.Saray'dan Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi? 09:51
Arda Güler'e Gheorghe Hagi benzetmesi! Arda Güler'e Gheorghe Hagi benzetmesi! 09:35
"Türkiye o Dünya Kupası'na gidecek" "Türkiye o Dünya Kupası'na gidecek" 08:45
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu 08:42
Kosova-Türkiye maçı ne zaman? Kosova-Türkiye maçı ne zaman? 08:37