HaberlerFenerbahçe
Fenerbahçe yönetiminden flaş karar! Milli futbolcu ile yollar ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 12:02
Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer edilecek oyuncular ilgili gelişmeler yaşanırken gönderilmesi beklenen oyuncularla da ilgili gelişmeler yaşanıyor.
Son iki sezondur istenilen performansı sergileyemeyen Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe macerasının sonuna doğru geliyor.
Milli oyuncunun sürekli sakatlık yaşaması yönetimin de canını sıkmış durumda. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda teklif gelmesi halinde Çağlar'la yolları ayıracak.
Kanarya, milli stoperi 2023/2024 sezonunda Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ardından 2024/2025 sezonunda İspanyol ekipten 10 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.
Çağlar Söyüncü bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 14 maçta forma şansı buldu. Bunlardan 11 tanesi ilk 11 başlarken bu sezon tüm kulvarlarda 1 asistlik katkı verdi.