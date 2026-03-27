Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Ameliyatını yaptırdığı genç yıldız eski takımına döndü
Fenerbahçe'nin transferi için büyük aşama kaydettiği Amara Diouf, sürpriz bir kararla eski kulübü Generation Foot'a dönme kararı verdi. Bu flaş gelişmenin ardından sarı lacivertliler, genç yıldız adayının transferini askıya aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 14:51
Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen Amara Diouf, 7 Haziran'da 18 yaşına girmesinin ardından dilediği kulüple profesyonel sözleşme imzalayabilecek.
DIOUF KİMDİR?
16 yaşındaki Amara Diouf, Generation Foot altyapısında futbola başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken genç futbolcu, ülkesinde Sadio Mané'nin veliahtı olarak görülüyor. Asıl mevkisi sol kanat olan Amara Diouf, 1.75 boyunda olup sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Dünyadaki en genç A Milli olan oyuncu özelliğiyle öne çıktı. Diouf, 16 yaşında Mane'nin yerine oyuna girerek ilk milli formayı giydi.
2023'te Amara Diouf, Senegal U17 takımıyla Afrika Kupası'nda 5 golle gol kralı oldu ve Osimhen'in rekorunu kırdı. Grup aşamasının en iyi oyuncusu seçildi. Senegal, finalde Fas'ı 2-1 yenerek ilk kez şampiyon oldu.
