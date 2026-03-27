CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Ameliyatını yaptırdığı genç yıldız eski takımına döndü

Fenerbahçe'nin transferi için büyük aşama kaydettiği Amara Diouf, sürpriz bir kararla eski kulübü Generation Foot'a dönme kararı verdi. Bu flaş gelişmenin ardından sarı lacivertliler, genç yıldız adayının transferini askıya aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 14:51
Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan Amara Diouf ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulübün anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği ve çapraz bağlarından revizyon ameliyatı yaptırdığı 17 yaşındaki Senegalli yıldız adayı, yetiştiği kulüp Generation Foot'a geri döndü.

TRANSFER ASKIYA ALINDI

Fenerbahçe ile 18 yaşına girdiğinde sözleşme imzalaması planlanan genç futbolcunun transferi askıya alındı.

Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen Amara Diouf, 7 Haziran'da 18 yaşına girmesinin ardından dilediği kulüple profesyonel sözleşme imzalayabilecek.

DIOUF KİMDİR?
16 yaşındaki Amara Diouf, Generation Foot altyapısında futbola başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken genç futbolcu, ülkesinde Sadio Mané'nin veliahtı olarak görülüyor. Asıl mevkisi sol kanat olan Amara Diouf, 1.75 boyunda olup sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Dünyadaki en genç A Milli olan oyuncu özelliğiyle öne çıktı. Diouf, 16 yaşında Mane'nin yerine oyuna girerek ilk milli formayı giydi.

2023'te Amara Diouf, Senegal U17 takımıyla Afrika Kupası'nda 5 golle gol kralı oldu ve Osimhen'in rekorunu kırdı. Grup aşamasının en iyi oyuncusu seçildi. Senegal, finalde Fas'ı 2-1 yenerek ilk kez şampiyon oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor’da gözler "atan ve tutan" isimlerde Trabzonspor’da gözler "atan ve tutan" isimlerde 13:59
Fenerbahçe için "yıldız" projesi hayata geçirildi Fenerbahçe için "yıldız" projesi hayata geçirildi 13:56
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü 13:48
F.Bahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi prim kararı! F.Bahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi prim kararı! 12:37
Ederson'u topa tuttular! İşte o eleştiriler Ederson'u topa tuttular! İşte o eleştiriler 11:44
K. Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında. K. Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında. 11:12
Daha Eski
Ferdi Kadıoğlu, İngiliz devinin radarına girdi! Ferdi Kadıoğlu, İngiliz devinin radarına girdi! 10:57
G.Saray'dan Lemina kararı! Sözleşmesi... G.Saray'dan Lemina kararı! Sözleşmesi... 10:32
Fenerbahçe'ye Hollandalı stoper! Fenerbahçe'ye Hollandalı stoper! 10:09
Kayserispor’a PFDK’dan ceza Kayserispor’a PFDK’dan ceza 10:03
New York Knicks’in 7 maçlık serisi sona erdi! New York Knicks’in 7 maçlık serisi sona erdi! 10:00
G.Saray'dan Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi? G.Saray'dan Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi? 09:51