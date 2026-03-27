Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Ameliyatını yaptırdığı genç yıldız eski takımına döndü

DIOUF KİMDİR?

16 yaşındaki Amara Diouf, Generation Foot altyapısında futbola başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken genç futbolcu, ülkesinde Sadio Mané'nin veliahtı olarak görülüyor. Asıl mevkisi sol kanat olan Amara Diouf, 1.75 boyunda olup sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.