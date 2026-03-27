Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi gözler "atan ve tutan" isimlerde

Trabzonspor’da, Galatasaray maçı öncesi gözler "atan ve tutan" isimlerde

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışında kritik haftalara girilirken Trabzonspor'da gözler gol krallığında zirvede yer alan golcü oyuncu Paul Onuachu ve istikrarlı performans sergileyen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'ya çevrildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 13:59
Trabzonspor’da, Galatasaray maçı öncesi gözler "atan ve tutan" isimlerde

Trendyol Süper Lig'de 27 hafta geride kalırken Trabzonspor, söz konusu maçlarda 18 galibiyet 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 53 gol atıp 29 golü kalesinde gören bordo-mavililer 60 puanla 3. sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürüyor. Son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek milli ara öncesi moral bulan Karadeniz ekibinde lider Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesi "atan ve tutun" isimlerin performansı da takıma güven veriyor.

HÜCUMDA VE SAVUNMA DENGE

Bordo-mavili ekipte hücum hattında görev yapan oyuncuların skor katkısı, takımın zirve yarışındaki en önemli kozlarından biri olurken savunma hattı ve kaleci Onana'nın ortaya koyduğu istikrarlı performans da dikkat çekti. Attığı 53 golle ligin en üretken takımları arasında yer alan Trabzonspor, kalesinde gördüğü 29 golle de savunma disiplinini elden bırakmadı. Trabzonspor'da "atan" ve 'tutan' oyuncuların form grafiği yükselirken bu durum takımın hanesine yazılan puanlarda belirleyici rol oynadı.

ONUACHU GOL YÜKÜNÜ SIRTLIYOR

Trabzonspor'un en skorer ismi konumundaki Paul Onuachu, attığı 21 gol ve 2 asistle takımın hücumdaki en önemli kozlarından biri oldu. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan golcü oyuncu, bordo-mavililerin zirve yarışında en büyük silahı olarak görülüyor. Augusto ve Muçi'de gol ve asist katkılarıyla dikkat çeken isimler oldu.

ONANA GÜVEN VERDİ

Kaleyi devraldığı ilk dönemde zaman zaman inişli çıkışlı bir grafik çizen Andre Onana, son haftalarda ortaya koyduğu performansla takımın en güven veren isimlerinden biri oldu. Kamerunlu file bekçisi, yüzde 70'in üzerindeki kurtarış oranıyla dikkat çekti.

Refleksleri, doğru pozisyon alması ve özellikle kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan tecrübeli eldiven, Trabzonspor'un hanesine yazılan puanlarda doğrudan pay sahibi oldu. Son iki haftada kalesini gole kapatan Onana, lig genelinde ise 6 maçta kalesini gole kapattı.

Sezonun ikinci yarısındaki performansıyla da yükselişini sürdüren Andre Onana, oynadığı 10 maçta kalesinde yalnızca 8 gol gördü.

F.Bahçe'de milli futbolcu ile yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'ye Hollandalı stoper!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
CHP’li Özkan Yalım'ın gözaltı görüntüleri: Telefon sevgilisinin iç çamaşırından çıktı
"Türkiye o Dünya Kupası'na gidecek"
F.Bahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi prim kararı!
Trabzonspor’da gözler "atan ve tutan" isimlerde Trabzonspor’da gözler "atan ve tutan" isimlerde 13:59
Fenerbahçe için "yıldız" projesi hayata geçirildi Fenerbahçe için "yıldız" projesi hayata geçirildi 13:56
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü 13:48
F.Bahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi prim kararı! F.Bahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi prim kararı! 12:37
Ederson'u topa tuttular! İşte o eleştiriler Ederson'u topa tuttular! İşte o eleştiriler 11:44
K. Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında. K. Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında. 11:12
Daha Eski
Ferdi Kadıoğlu, İngiliz devinin radarına girdi! Ferdi Kadıoğlu, İngiliz devinin radarına girdi! 10:57
G.Saray'dan Lemina kararı! Sözleşmesi... G.Saray'dan Lemina kararı! Sözleşmesi... 10:32
Fenerbahçe'ye Hollandalı stoper! Fenerbahçe'ye Hollandalı stoper! 10:09
Kayserispor’a PFDK’dan ceza Kayserispor’a PFDK’dan ceza 10:03
New York Knicks’in 7 maçlık serisi sona erdi! New York Knicks’in 7 maçlık serisi sona erdi! 10:00
G.Saray'dan Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi? G.Saray'dan Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi? 09:51