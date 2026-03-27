Fenerbahçe Beko taraftarları için "yıldız" projesi hayata geçirildi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda taraftarların isimlerinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alacağı "yıldız" uygulaması hayata geçirildi.

İki taraf arasındaki iş birliğinin genişletildiğini duyurmak amacıyla düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Erkek Basketbol'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Burçak Bora Kaya ve StarFan Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burak Marmaralı katıldı.

Taraftarların isimleri salonda yer alacak

Açılış konuşmasını yapan Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, "Taraftar ile kulüp arasındaki bağı güçlendirmeyi odağına alan sponsorumuz, yenilikçi yaklaşımı ve vizyonuyla 2024 yılından bu yana Fenerbahçe ailemizin değerli bir parçası olmuştur. Genişlettiğimiz anlaşma kapsamında taraftarlarımız, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kendi isimlerinin yer aldığı yıldızlarla Fenerbahçe'nin bir parçası olma fırsatını elde edecek. Yalnızca sahada değil, saha dışında da birlikte değer üretmeye, birlikte büyümeye ve ortak hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kulüp hikayesinin bir parçası olacaklar

StarFan Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burak Marmaralı ise şunları söyledi:

"Taraftarları yalnızca tribünde yer alan birer destekçi değil, kulüp hikayesinin de aktif bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Taraftarlarımız; fenerbahce.star.fan adresine girdiklerinde basketbol kategorisi altında belirlenmiş olan dört farklı yıldız paketinden birini seçebiliyorlar. Seçtikleri bu yıldız ve elde ettikleri deneyim paketleriyle ister kendi isimleriyle kendileri için, isterlerse de aileleri ya da sevdikleri için güzel bir anı bırakacakları bir hediye olarak kullanabilirler. Böylece taraftarların isimleri Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun kalıcı bir parçası haline geliyor hem de kulübe yeni bir maddi kaynak oluşturuluyor. Bu yeni kaynak modeli sayesinde de kulübün geleceğine katkı sağlayacak yeni fırsatlar da hayata geçirilebiliyor."

Çak-Çak Koridoru'ndan yıldızlarla buluşmaya

Proje kapsamında taraftarlar için farklı gelir gruplarına hitap eden yıldız paketleri hazırlandı. All-Star'dan Court Side'a kadar uzanan paket seçenekleriyle taraftarlar hem isimlerini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kalıcı hale getirebiliyor hem de takımla özel deneyimler yaşayabiliyor. Çak-Çak Koridoru'nda oyuncuları sahaya uğurlamak, takımın antrenmanını izlemek ya da yıldız oyuncularla bir araya gelmek gibi ayrıcalıklar paketlere göre değişen deneyimler arasında yer alıyor. Böylece sarı-lacivertli taraftarlar, bütçelerine uygun bir paket seçerek kulübün hikayesinin kalıcı bir parçası olma fırsatı yakalıyor.