Galatasaray'dan Mario Lemina kararı! Sözleşmesindeki opsiyon...
Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu hakkında sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 10:32
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu yıldızın kontratındaki +1 yıllık opsiyonun kullanılmasına karar verildi.
Yönetim ayrıca, gösterdiği üstün performans nedeniyle oyuncunun şartlarında küçük bir iyileştirme yapmayı planlıyor.
Bu kararla birlikte Mario Lemina, bir yıl daha Galatasaray forması giymeye devam edecek.
Yıldız futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 33 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
