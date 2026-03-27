Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi?
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a ihtarname çektiği yönündeki iddiaların gündeme gelmesi üzerine, kulübün Genel Sekreteri Eray Yazgan konuyla ilgili açıklamada bulunarak Arjantinli oyuncuya dair tartışmalara açıklık getirdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 09:51
Tüm futbolcuların ödemelerinin yapıldığını belirten Yazgan, 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk yazısını göndereceklerini ifade ederek, "Ödemeleri yapmadan böyle bir belgeyi alabilir miyiz?" diye konuştu.
"OPERASYON" VURGUSU
Söz konusu haberlerin Galatasaray ve Dursun Özbek'i yıpratmak amacıyla ortaya atıldığını savunan Yazgan, bunları "operasyon" olarak nitelendirdi.
"4 MİLYON EURO BİZİM İÇİN BAHŞİŞ OLUR"
Osimhen için 75 milyon avro ödediklerini hatırlatan Yazgan, "4 milyon avro bizim için bahşiş sayılır.
Bu haberlerle Icardi'yi taraftarın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Arjantinli yıldız bu sezon 39 maçta görev alırken 15 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Mauro Icardi'nin sezon sonu Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.