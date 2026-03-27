CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! Kulübe ihtarname çekti mi?

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a ihtarname çektiği yönündeki iddiaların gündeme gelmesi üzerine, kulübün Genel Sekreteri Eray Yazgan konuyla ilgili açıklamada bulunarak Arjantinli oyuncuya dair tartışmalara açıklık getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 09:51
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin, 4 milyon avroluk imaj hakkını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname çektiği yönündeki haberler gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan açıklama yaptı.

"ICARDI'NİN HABERİ BİLE YOK"

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Yazgan, "Icardi'nin bu durumdan haberi bile yok. Bu, menajerinin işgüzarlığıdır." dedi.

Tüm futbolcuların ödemelerinin yapıldığını belirten Yazgan, 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk yazısını göndereceklerini ifade ederek, "Ödemeleri yapmadan böyle bir belgeyi alabilir miyiz?" diye konuştu.

"OPERASYON" VURGUSU

Söz konusu haberlerin Galatasaray ve Dursun Özbek'i yıpratmak amacıyla ortaya atıldığını savunan Yazgan, bunları "operasyon" olarak nitelendirdi.

"4 MİLYON EURO BİZİM İÇİN BAHŞİŞ OLUR"

Osimhen için 75 milyon avro ödediklerini hatırlatan Yazgan, "4 milyon avro bizim için bahşiş sayılır.

Bu haberlerle Icardi'yi taraftarın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız bu sezon 39 maçta görev alırken 15 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Mauro Icardi'nin sezon sonu Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek.

Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı
Lewa F.Bahçe'ye çok yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'e Gheorghe Hagi benzetmesi! Arda Güler'e Gheorghe Hagi benzetmesi! 09:35
"Türkiye o Dünya Kupası'na gidecek" "Türkiye o Dünya Kupası'na gidecek" 08:45
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu 08:42
Kosova-Türkiye maçı ne zaman? Kosova-Türkiye maçı ne zaman? 08:37
F.Bahçe'ye üç isimden 40 milyon euro! F.Bahçe'ye üç isimden 40 milyon euro! 01:11
Finaldeki rakibimiz Kosova! Finaldeki rakibimiz Kosova! 01:05
Daha Eski
Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! 01:05
Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! 01:05
Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı 01:05
Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! 01:05
"Böyle bir an geleceğini biliyorduk" "Böyle bir an geleceğini biliyorduk" 01:05
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! 01:05