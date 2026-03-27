CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası finali

Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası finali

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Kosova Millî Futbol Takımı karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Kosova - Türkiye maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri gündemdeki yerini aldı. Kritik mücadele, Kosova'da oynanacak olup maçın hangi kanalda yayınlanacağı da sporseverler tarafından araştırılıyor. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın tüm detayları yakından takip ediliyor. Peki, Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 08:37 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 08:38
Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası finali

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası play-off final mücadelesi, 31 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Kritik karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 21.45'te başlayacak.

Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası finali

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli maç heyecanı şifresiz olarak TV8 ekranlarında ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MAÇ NEREDE VE HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.

Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası finali

Play-off yarı finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Romanya: 1-0

Slovakya-Kosova: 3-4

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)

Ukrayna-İsveç: 1-3

Polonya-Arnavutluk: 2-1

Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)

Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası finali

PLAY-OFF TURU FİNAL EŞLEŞMELERİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Bosna Hersek-İtalya

İsveç-Polonya

Kosova-Türkiye

Çekya-Danimarka

Play-off etabında final karşılaşmaları, 31 Mart'ta yapılacak. Milliler, final maçını deplasmanda oynayacak. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye üç isimden 40 milyon euro! F.Bahçe'ye üç isimden 40 milyon euro! 01:11
Finaldeki rakibimiz Kosova! Finaldeki rakibimiz Kosova! 01:05
Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! 01:05
Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! 01:05
Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı 01:05
Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! 01:05
Daha Eski
"Böyle bir an geleceğini biliyorduk" "Böyle bir an geleceğini biliyorduk" 01:05
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! 01:05
A. Efes İspanya'da kaybetti! A. Efes İspanya'da kaybetti! 01:05
Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 01:05
G.Saray'a dünya yıldızı! G.Saray'a dünya yıldızı! 01:05
Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! 01:05