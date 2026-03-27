New York Knicks’in 7 maçlık serisi sona erdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 114-103 yenen Charlotte Hornets, rakibinin yedi maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Spectrum Center'daki maçta 20 yaşındaki Kon Knueppel 26 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ına çok yaklaştı. LaMelo Ball 22, Brandon Miller 21 sayılık katkı sağladı. Knicks'te Jalen Brunson 26 sayı, 13 asist, OG Anunoby 17 sayı, Josh Hart 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Gecenin diğer maçlarında Detroit Pistons sahasında New Orleans Pelicans'ı 129-108, Orlando Magic ise Sacramento Kings'i 121-117 mağlup etti.