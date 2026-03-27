Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi prim kararı!
Milli arada Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, camiada tüm dikkatler kritik karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesinde prim kararı aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 12:37
Başkan Sadettin Saran ve ekibi, Beşiktaş karşısında zafere ulaşılması halinde futbolculara 1.5 milyon Euro prim dağıtma kararı aldı.
Dev mücadele 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
