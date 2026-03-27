Rumen basınından Arda Güler'e Gheorghe Hagi benzetmesi!
FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, mücadeleyi 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Mücadelenin ardından Rumen basını, Arda Güler'i manşetlerine taşırken, genç yıldız Gheorghe Hagi'ye benzetildi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 09:35
G4Media ise "Türkler, Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı" değerlendirmesinde bulundu.
Rumen basınının ortak noktası ise genç yıldızın fark yaratan performansı oldu. Adevarul, Arda Güler'in kalitesine dikkat çekerek bu performansın maçın kaderini belirlediğini yazdı.
Ancak en dikkat çekici yorum, Arda Güler'in efsane isim Gheorghe Hagi ile kıyaslanmasıydı. Golazo, genç yıldızın oyuna yön veren tarzını Hagi'ye benzeterek, "Onlar Süper Arda'ya sahipti, biz ise Ratiu'ya. Farkı yaratan buydu" ifadelerini kullandı.
Gazete, Arda'nın saha içindeki liderliğinin ve oyun kurma becerisinin Hagi'yi hatırlattığını vurguladı.
Gazeta Sporturilor ise Romanya'nın hayal kırıklığını "Elveda Amerikan rüyası" sözleriyle manşetine taşıdı ve takımın bir Dünya Kupası'nı daha televizyondan izleyeceğini yazdı.
Türkiye'nin galibiyetinde kilit rol oynayan Arda Güler, yalnızca asist katkısıyla değil, oyun zekâsı ve liderliğiyle de ön plana çıkarak Avrupa basınında adından söz ettirmeyi başardı.
Genç yıldızın Gheorghe Hagi ile kıyaslanması ise performansının uluslararası ölçekte ne denli etkileyici bulunduğunu gözler önüne serdi.
