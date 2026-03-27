CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ederson'u topa tuttular! İşte o eleştiriler

Fransa, hazırlık maçında Brezilya'yı Mbappé ve Ekitike'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Brezilya kalecisi Ederson'un performansı eleştirilerin odağına yerleşti. Güney Amerika basını oyuncuya eleştirilerde bulunurken teknik direktör Carlo Ancelotti ise Ederson'a sahip çıkarak takım dengesine vurgu yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 11:44
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçında Brezilya'yı 2-1 mağlup etti.

ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti, 32. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Hugo Ekitike'nin attığı goller getirdi. Brezilya'nın tek golünü ise 78. dakikada Bremer kaydetti.

Ederson eleştirilerin odağında

Karşılaşmada yediği goller sonrası Ederson, Güney Amerika basınında sert eleştirilere maruz kaldı.

Arjantin basınından Ole gazetesi, Fransız oyuncuların attığı gollere dikkat çekerek, Mbappé ve Ekitike'nin Ederson'u geçerek skor ürettiğini vurguladı.

GOAL ise Brezilyalı kalecinin beklentilerin altında kaldığını belirterek, iki gol sonrası "oldukça zor durumda kaldığını" ifade etti. Sports Illustrated (SI), Ederson'un topla gereksiz riskler aldığını ve Mbappé ile Ekitike'yi durdurmak isterken hatalarının bedelini ödediğini yazdı.

UOL'de yer alan haberde ise Brezilya'nın hücumda etkisiz kaldığı, pas ve driplinglerde başarısız olduğu belirtilirken, Ederson'un da ayaklarıyla oyuna katkı konusunda iyi bir gün geçirmediği ifade edildi.

Globo gazetesi de savunmadaki hatalara dikkat çekerek, başta Bremer ve Léo Pereira olmak üzere savunma oyuncularının performansını eleştirdi; ayrıca Ederson'un topu uzaklaştırmakta zorlandığını vurguladı.

Ancelotti oyuncusuna sahip çıktı

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise maç sonrası yaptığı açıklamada kalecisini savundu.

Takımın genel dengesinden memnun olduğunu belirten Ancelotti, savunmadaki hatalar nedeniyle iki kontra atak golü yediklerini ancak takımın genel olarak iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Ancelotti, "Ederson'un yalnızca bir kurtarış yapması, takımın genel savunma dengesinin göstergesi. Hücumda da işler iyi gidiyordu" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
