Galatasaray'ın Trabzonspor mesaisi sürüyor!

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.
Sahada koşu ve topa sahip olma uygulamalarıyla süren idman, çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, 31 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına sürdürecek.
Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.