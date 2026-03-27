Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına 27 Mart günü sabah saat 10.00'da günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, rondo ile sona erdi.