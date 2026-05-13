Galatasaray'ın Icardi teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş ve sözleşme süresi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli golcüyle yola devam etmek isteyen sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 09:30
"GÖRÜŞMELERİN OLUMLU SONUÇLANMASINI DİLİYORUM"
Özbek, "Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
YÖNETİME KIRGIN
Aldığı süreden memnun olmayan Icardi, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan yönetime de kırıldı.
SON GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-kırmızılı yetkililer ise şampiyonluk kutlamasına davet ettikleri Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino ile son kez görüşmeye hazırlanıyor.
Taraflar İstanbul'daki bu toplantıda beklentilerini masaya yatıracak.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME + 4 MİLYON EURO MAAŞ
Sabah'ın haberine göre; 10 milyon Euro kazanan Icardi'ye olası yeni sözleşmede düşünülen rakam 4 milyon Euro seviyesinde ve süre 1+1 yıl şeklinde.
33 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Elio Pino'nun ise taleplerinin ise daha yüksek olduğu öğrenildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 46 maçta 2 bin 3 dakika sahada kalan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
