CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Manchester City, 37. hafta mücadelesinde evinde Crystal Palace'ı ağırlıyor. Etihad Stadyumu'nda oynanacak bu kader maçı ekranlarda naklen yayınlanacak. Peki, Manchester City - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 09:26
Manchester City-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City-Crystal Palace maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Aralık ayında Selhurst Park'ta rakibini 3-0'lık net bir skorla geçen Manchester City, unvanını korumak için sahaya çıkıyor. Diğer tarafta ise Konferans Ligi'nde finale çıkarak tarih yazan Crystal Palace, dev rakibi karşısında sürpriz peşinde. 13 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı saat 22:00'de başlayacak olan Manchester City - Crystal Palace maçı canlı izle seçenekleri ve yayın bilgileri haberimizde...

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan bu dev randevu, Türkiye'de canlı yayınla ekranlara gelecek. Mücadele 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 22:00'de (TSİ) başlayacak.

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KAYBA TAHAMMÜL YOK

Pep Guardiola'nın öğrencileri, şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalmamak için bu maçı "mutlak galibiyet" parolasıyla görüyor. Manchester City için alınacak bir mağlubiyet veya beraberlik, Premier Lig kupasına veda etmek anlamına gelebilir. Erling Haaland'ın gol yollarındaki etkinliği ve Phil Foden'ın yaratıcılığı ev sahibinin en büyük gücü olacak.

CRYSTAL PALACE: KONFERANS LİGİ FİNALİSTİ MORAL DEPOLUYOR

Konferans Ligi'nde finale yükselerek tarihi bir başarı elde eden Crystal Palace, Etihad'a oldukça moralli geliyor. Son olarak Everton karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen puan almayı başaran "Kartallar", City deplasmanında sürpriz yaparak ligdeki prestijini artırmak istiyor. Konuk ekipte Jean-Philippe Mateta ve Eberechi Eze'nin kontra ataklardaki performansı belirleyici olacak.

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a mı geliyor?
Uğurcan'a BAY tarifesi! İşte yeni maaşı
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Özkan Yalım ek ifadede döküldü! Rüşvetin kuryesi Demirhan Gözaçan... Özgür Özel'den "Paraları mavi valize koy" talimatı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Nkunku pazarlıkları!
G.Saray'dan Ugarte harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Maldini sürprizi! F.Bahçe'de Maldini sürprizi! 09:05
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri 08:54
Torreira'ya yumruklu saldırı! Torreira'ya yumruklu saldırı! 00:56
G.Saray'da kelebek etkisi! Transfer... G.Saray'da kelebek etkisi! Transfer... 00:56
F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi... F.Bahçe'de flaş Rüdiger gelişmesi! Transferi... 00:56
Petit Osimhen'i Chelsea'ye önerdi! Petit Osimhen'i Chelsea'ye önerdi! 00:56
Daha Eski
TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! TFF Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! 00:56
Real Betis'ten Amrabat kararı! Real Betis'ten Amrabat kararı! 00:56
Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması! 00:56
Trabzonspor'un Başkent kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un Başkent kafilesi açıklandı! 00:56
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 00:56
Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! 00:56