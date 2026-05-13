Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Seçimi kazanırsa 1 numarada o isim var! Aziz Yıldırım'dan sürpriz teknik direktör kararı

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi. Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Yıldırım'ın teknik direktör konusu için 1 numaralı hedefi de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 10:10
Fenerbahçe'nin 7 Haziran yapılacak seçiminde başkan adayı olan Aziz Yıldırım çalışmalarına devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre, özellikle teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Yıldırım'ın listesindeki 1 numaralı ismin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.

Bilindiği üzere daha önce aday olan Barış Göktürk, teknik adam profili olarak da Montella'yı ima etmişti.

Şimdi ise Yıldırım'la birleşen Göktürk'ün bu düşüncesini Aziz Yıldırım'la konuştuğu belirtildi.

Ayrıca tecrübeli ismin 18 Mayıs Pazartesi basın toplantısı yapacağı açıklandı.

Aziz Yıldım bugün de dernek temaslarına devam edecek.

HACIOSMANOĞLU, MONTELLA HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ismi Fenerbahçe ile anılan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Hacıosmanoğlu, "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. İki Macaristan maçı vardı, Uluslar A Ligi için ben geldiğim zamandı. Bana geldi 'Roma'dan teklif var, böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim' dedi. 'Siz yeni seçildiniz, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım, gönderecekseniz bu fırsatı değerlendireyim'

Kafamızda öyle bir plan yok. Kaptanlarla konuştum, onlar sizi ayrı seviyor. Biz burada olduğumuz sürece devam edeceğiz' dedim. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik." ifadelerini kullanmıştı.

