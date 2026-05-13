Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig ekibi istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekibine transfer olmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 10:17
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılılar, çok sayıda oyuncusuyla da yollarını ayıracak.
Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Cimbom ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GÜNAY GÜVENÇ YOLCU
Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyan kaleci Günay Güvenç ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
GAZİANTEP FK İSTİYOR
Tecrübeli kalecinin daha önce formasını giydiği Gaziantep FK, başarılı kaleci için harekete geçti.
Günay Güvenç, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta kalesinde 14 gol görürken, 5 maçta kalesini gole kapattı.
Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden deneyimli eldivenin güncel piyasa değeriyse 300 bin Euro.
