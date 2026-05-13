Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! Aziz Yıldırım başkan seçilirse...
Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran tarihinde gerçekleşmesi planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi. Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Aziz Yıldırım göreve gelmesi halinde takım kadrosuna önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yıldırım'ın, kadroda beğenmediği ve göreve gelmesi durumunda yolların ayrılacağı isimler ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 11:05
AYRILACAK İSİMLER NETLEŞTİ
Yeni Asır'ın haberine göre, Aziz Yıldırım'ın özellikle yüksek maliyeti nedeniyle Kante'yi istemediği öğrenildi.
Aziz Yıldırım'ın, Kerem'e Fenerbahçe formasını yakıştırmadığı ve kaliteleri nedeniyle Musaba, Brown ile Oosterwolde'yi beğenmediği kaydedildi.
Bunun yanı sıra Aziz Yıldırım'ın; Nene, Sidiki Cherif gibi oyuncuları ise pişmeleri için kiraya göndermek istediği konuşuluyor.
Öte yandan Yıldırım'ın; Fred, Semedo, Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü ile Ederson'u da takımda görmek istemediği belirtiliyor.
Ancak futbol aklı olması beklenen Aykut Kocaman ile yeni teknik direktörün bu tavsiyeye ne kadar uyup uymayacağı ilerleyen dönemde netleşecek.
