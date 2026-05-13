Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A CANLI | Lazio - Inter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya'da sezonun en büyüğü bu gece belli oluyor. Serie A'nın yeni şampiyonu Inter, ligdeki başarısını kupa ile süslemek isterken; Lazio, sahasında oynamanın avantajıyla büyük bir sürprize imza atmak niyetinde. 13 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı saat 22:00'de başlayacak olan Lazio - Inter maçı canlı izle seçenekleri ve muhtemel 11'ler haberimizde.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 09:54
Lazio - Inter Milan maçı canlı anlatım için tıkla!

İtalya'da sezonun en büyük kupalarından biri bu akşam sahibini buluyor. Serie A şampiyonluğunu erkenden ilan eden Inter, duble yapmak için başkentte Lazio ile karşı karşıya geliyor. Stadio Olimpico'nun ev sahipliği yapacağı bu dev final, İtalyan futbolunun zirvesindeki iki takımı kupa için bir araya getiriyor. İşte 13 Mayıs 2026 Çarşamba (bu akşam) oynanacak olan Lazio - Inter Milan İtalya Kupası final maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

LAZIO - INTER MILAN İTALYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma'da kupanın sahibini belirleyecek olan bu görkemli final, Türkiye'de canlı yayınla ekranlara gelecek. Karşılaşma 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 22:00'de (TSİ) oynanacak.

INTER: HEDEF SEZONU İKİ KUPAYLA KAPATMAK

Serie A'da şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyen Simone Inzaghi'nin öğrencileri, müthiş sezonu İtalya Kupası ile taçlandırmak istiyor. Cumartesi günü yine aynı statta oynanan lig maçında rahat bir galibiyet alan Inter, finalde de favori olarak görülüyor. Lautaro Martinez ve Marcus Thuram ikilisinin hücum hattındaki uyumu, Inter'in en büyük kozu olacak.

LAZIO: BAŞKENTTE KUPA COŞKUSU PEŞİNDE

Kendi evinde, Stadio Olimpico'da final oynayacak olan Lazio için bu maç sezonun telafisi niteliğinde. Ligde istediği istikrarı tam olarak yakalayamayan başkent ekibi, taraftar desteğiyle Inter'i durdurup kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Lazio'nun orta sahadaki direnci ve kaptan Ciro Immobile'nin tecrübesi maçın kaderini tayin edebilir.

LAZIO - INTER MILAN MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Motta, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Basic, Patric, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni

Inter Milan muhtemel ilk 11'i: J. Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, L. Martinez

Ederson menajeri Mendes'ten F.Bahçe'ye tavsiye!
G.Saray'da beklenen ayrılık! Eski takımı istiyor
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
G.Saray'ın Icardi teklifi ortaya çıktı!
F.Bahçe'de Maldini sürprizi!
