Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 28. haftasında heyecan dorukta. Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Papara Park’ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler “Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Lider Galatasaray 64 puanla zirvede yer alırken, Trabzonspor 60 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Dev maçın yayın bilgileri ve başlama saati merak konusu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 10:04 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 10:09
Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray 64 puanla lider konumda bulunurken, Trabzonspor 60 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Futbolseverler ise "Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını merak ediyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi 4 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

