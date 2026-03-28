Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Kosova'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu!

Kosova'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın, 31 Mart Salı günü 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Fadil Vokrri Stadı’nda karşı karşıya geleceği Kosova’nın geniş kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 14:53
Kosova'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (Tirana), Amir Saipi (Lugano)

Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mergim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (TSG 1899 Hoffenheim)

Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr)

Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriç (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist Kharkiv)

Nagelsmann'dan flaş Leroy Sane kararı!
Beşiktaş istiyordu G.Saray devreye girdi!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Erdoğan duruşu: Hem Pezeşkiyan hem Trump övdü
Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi!
Yapay Zeka tahminini yaptı! Türkiye'nin Dünya Kupası şansı...
