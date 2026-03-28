Fenerbahçe'de Musaba'dan flaş transfer itirafı!
Fenerbahçe'ye ara transferde katılan isimlerden Anthony Musaba, Hollanda basınına konuştu. Musaba, sarı-lacivertli ekibe transfer sürecine dair de flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 13:47
F.BAHÇE'YE TRANSFER SÜRECİ
"O günü çok iyi hatırlıyorum. Samsunspor'la Beşiktaş maçımız vardı ama uyandığımda telefonumda normalden çok daha fazla mesaj vardı. Türk medyasında her türlü söylenti dolaşıyormuş. Önce inanmadım ama menajerimden de ciddi olduğunu öğrenince durum değişti. Aralık'ta kulüp somutlaştı ve her şey çok hızlı gelişti."
F.BAHÇE HARİCİNDE TEKLİF YAPAN TAKIMLAR
"Konferans Ligi'nde oynadığım iyi maçlar sayesinde Almanya, İtalya ve İspanya'dan da teklifler geldi. Ama ben oraya gitmek istemiyordum. Onları acele ve riskli adımlar olarak görüyordum; çoğu küme düşme mücadelesi veren takımlardı. Şimdi ise Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde, bir top kulüpte oynuyorum. Benim için mükemmel."
SAMSUNSPOR'DAN AYRILIŞ SÜRECİ HAKKINDA
"Ben öyle biri değilim. Maç kadrosuna alınmadığım doğru ama bunun sebebi teknik direktörün medya haberleri yüzünden öyle yapmasının daha iyi olacağını söylemesiydi. Bana kalsa ben her zaman oynardım. Ben her zaman oynamak isterim."
"Futbolda bazen böyle şeyler oluyor, ne yazık ki işin bir parçası. Ben oraya bir daha dönmedim ama iyi ilişkide olduğum kişilere (örneğin Rick van Drongelen'e) kişisel mesaj attım. Kendim için güzelce kapattım bu sayfayı"
F.BAHÇE HAKKINDA
"Pierre van Hooijdonk, Robin van Persie, Dirk Kuyt… Burada çok Hollandalı oynamış. Tesadüfen şampiyonluk özleminin ne kadar büyük olduğunu da biliyordum; son şampiyonlukları 2014'teydi. Bu kadar büyük ve güzel bir kulübe bu yakışmıyor. Ben de bunu değiştirmek için elimden geleni yapmak istiyorum."
FERDİ KADIOĞLU İTİRAFI
"Ona birkaç şey sordum. Hemen bu adımı atmamı tavsiye etti ve 'taraftarlar seni bağrına basar' dedi. Onun sözüne güvenilebilir; kendisi genç yaşta buraya geldi, kaptan oldu ve sonunda Premier League'e güzel bir bedelle transfer olarak kulüp efsanesi oldu."
F.BAHÇE TARAFTARLARINA DAİR
"Samsunspor'la burada hiç oynamamıştık, o yüzden ilk maçım ekstra özel oldu. Taraftarlarımız normal değil, resmen çılgın. O kadar gürültülü ki bazen kulakların ağrıyor. İngiltere'de iki yıl oynadım ama orası bununla kıyas bile kabul etmez. Burası on kat daha delice."
"SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİ SAYIM ARTTI"
"Türkiye'ye gelmeden önce 30 bin takipçim vardı, şimdi 500 bini aştı. Bütün gün mesaj yağıyor, gerçekten inanılmaz. Bunu bir takdir olarak görüp üzerine fazla düşmemeye çalışıyorum."
F.BAHÇE'DEKİ TAKIM ARKADAŞLARI HAKKINDA
"Bir anda Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncuların takım arkadaşı oluyorsun. Yıllarca büyük liglerde izlediğin adamlarla aynı sahadasın. Herkesin beni bu kadar sıcak karşılaması gerçekten çok özel hissettirdi. Bunun tadını çıkardım."
"Mattéo Guendouzi, Kanté ve Sidiki Chérif ile Fransızca iletişim kuruyorum. Brezilyalılarla da iyi anlaşıyorum; Ederson, Fred ve Talisca ile İngilizce konuşuyoruz. Bazen onlardan birkaç kelime kapıyorum, bu bana komik geliyor. Aslında herkesle çok iyi geçiniyorum, bu gerçekten güzel."
"Asensio beni sahada en çok şaşırtan isim oldu. Adam topuyla her şeyi yapabiliyor, inanılmaz yaratıcı. Neredeyse hiç geliştirilecek yanı yok, her şeyi süper. O bizim orta sahanın mimarı. Kanté ise internette okuduğunuz gibi; gerçekten harika bir insan."
SÜPER KUPA ZAFERİNE DAİR
"Hemen oynayıp etki yaratabildiğim için mutluyum. Kupa vitrinim daha önce boştu ama ilk haftamda direkt Türkiye Süper Kupa'yı kazandık. Bu daha fazlasının tadı oldu."
ÜNÜNÜN ARTMASI HAKKINDA
"Hızlıca bir şey almak neredeyse imkânsız, çünkü kısa sürede etrafınızda onlarca futbolsever fotoğraf için toplanıyor. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, rakip takımların taraftarları da geliyor. Saygı çerçevesinde olduğu sürece bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyorum."
"AİLEM BURADA ÇOK MUTLU"
"Güzel bir apartman dairesinde yaşıyorum; kız arkadaşım ve küçük kızımla birlikte. Oğuz Aydın, Oosterwolde, Kanté, Chérif ve teknik heyetten bazı kişilerle aynı sitede oturuyoruz. Kulüp her şeyi çok güzel organize etmiş, bu özellikle burada bebekle olduğum için çok rahatlatıcı. Ailem burada çok mutlu"
HOLLANDA MİLLİ TAKIMI HAYALİ
"Çok fazla kulüpte oynadım ve bu yıllar boyunca inanılmaz çok şey öğrendim. Monaco'nun soyunma odasında daha çocuktum, şimdi yetişkin bir profesyonelim. Bunu her gün hissediyorum. Artık hayallerimi büyük tutmak istiyorum. Fenerbahçe'de daha önce de 'Oranje' forması giyen oyuncular oldu, o yüzden kim bilir."
"Dürüst olmak gerekirse, Kongo'nun beni hiç aramamasına şaşırıyorum. Birçok oyuncuya ulaşıyorlar ama benden hiç ses çıkmadı. Bunu biraz garip buluyorum ama uykularımı kaçırmıyor. Son yıllarda buna açıktım ama şimdi daha büyük hayaller kuruyorum. Kongo kalbimdeki ülke olmaya devam edecek, ama eğer beni istemiyorlarsa o da sorun değil"
"Mümkün olduğunca çok maç oynamak ve kupalar kazanmak istiyorum. Ne olursa olsun. Hollanda'da doğup büyümüş, Jong Oranje'de oynamış bir çocuk için Oranje elbette hâlâ bir hayal. Belki bir gün büyük bir turnuvada oynayabilirim. Bu muhteşem olurdu."
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.