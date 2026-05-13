Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor'un ardından ikinci finalist belli oluyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda Trabzonspor'u konuk ediyor. Kazanan ekip, kupayı kaldırmak üzere TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. İki ekibin bu kritik sınavı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Peki, Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte 11'ler ve mücadeleyle ilgili tüm detaylar...

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara'da final yolundaki dev karşılaşma 13 Mayıs 2026 Çarşamba (Bugün) saat 20:30'da başladı.

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI 11'ER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Arda, Hamza, Hanousek, Ousmane, Ensar, Samed, Göktan, Erk Arda, Furkan.

Trabzonspor: Onana, Salih, Nwaiwu, Lovik, Pina, Oulai, Bouchouari, Muçi, Augusto, Zubkov, Onuachu.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM VE EKSİKLER

Trabzonspor: Bordo-mavili ekipte sakatlıkları devam eden Edin Visca, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu Ankara kafilesinde yer almadı. Sakatlığını yeni atlatan Stefan Savic ise 22 kişilik kadroya dahil edildi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Thalisson, Varesanovic, Koita ve Niang'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.