Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk ve koordinasyon programlarıyla devam eden idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü, dar alanda çift kale maçlarla da noktalandığı aktarıldı.
