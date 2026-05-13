Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş GAİN’i konuk ediyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu kritik derbide, her iki takım da normal sezonu en üst basamakta bitirme mücadelesi verecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak bu dev karşılaşma, basketbolseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. İşte Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain maçının başlama saati ve canlı yayın kanalı!

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 18:19
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun en kritik virajına girildi. Fenerbahçe Beko, ligde iki maç eksiği bulunmasına rağmen 28 maçta aldığı 24 galibiyetle 2. sırada yer alırken; sezonun son maçına çıkacak olan Beşiktaş GAİN ise 29 maçta 24 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 101-87 kazanan sarı-lacivertliler, bu kez taraftarı önünde kazanarak liderlik yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise zorlu deplasmandan zaferle dönerek normal sezonu zirvede noktalamayı hedefliyor. İşte Beşiktaş Gain-Fenerbahçe Beko maçının detayları!

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki bu dev derbi, 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saati 19.00 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşma, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Derbide Özlem Yalman, Ali Şakacı ve Alper Özgök hakem üçlüsü görev yapacak. Ligde iki maç eksiğiyle ikinci sırada bunan sarı-lacivertliler, 28 karşılaşmada 24 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı. Derbiyle normal sezonu tamamlayacak siyah-beyazlılar ise 29 karşılaşmada 24 galibiyet, 5 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 101-87 mağlup etti.

