Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 11 isimle yollar ayrılacak
Yaz transfer döneminde kabuk değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de takım ile ilişiği kesilecek oyuncular belli oldu. Sarı-lacivertliler, tam 11 futbolcuya veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Yaz dönemi için transfer listesini oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de sezon sonunda büyük bir kıyım yaşanacak.
Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, kiralık olarak gönderilen ve kadroda düşünülmeyen tam 8 oyuncuya veda hazırlığı yapıyor.
Bu doğrultuda Kadıköy ekibi; Diego Carlos, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ognjen Mimovic, Rodrigo Becao ve İrfan Can Eğribayat'la ilişiği kesecek.
Bu 8 oyuncunun menajerlerine şimdiden "Yeni sezonda kadroda düşünmüyoruz. Oyuncularınıza kulüp bulun" mesajı gönderildi.
Bu isimler için gelecek olan her türlü bonservis bedeli kabul edilecek.
Kiralık olarak giden 8 oyuncunun yanı sıra Başkan Saran'ın biletini kestiği diğer isimler Çağlar Söyüncü, Fred ve Oğuz Aydın oldu.
Takıma yeterli katkıyı yapamayan bu üç futbolcuyla da yollar ayrılacak.
Toplamda 11 futbolcunun Fenerbahçe'yle hiçbir bağı kalmayacak.
Bu 11 ismin yanı sıra kiralık sözleşmesi bitecek olan Edson Alvarez'in bonservisi alınmayacak.
Jayden Oosterwolde ise değerine ulaşırsa satılacak.