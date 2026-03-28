Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan 2 transfer bombası birden!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezonun bitmesine sayılı haftalar kala transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların listesindeki iki isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna yerli yıldızlar katmak isteyen Galatasaray'da flaş isimler öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılıların; Roma'da forma giyen milli sağ bek Zeki Çelik ve Alanyaspor'da stoperde oynayan Ümit Akdağ'ı listesine eklediği bildirildi.

Önümüzdeki sezondan itibaren yerli kontenjanının önem kazanacağı anımsatılırken bu nedenle transfer hamlelerinin yapılacağı dile getirildi. Sezon sonunda yerli hamlelerin olacağı belirtildi.

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Roma'da oynayan 29 yaşındaki sağ bek Zeki Çelik'i istediği aktarıldı.

Rumen basını ise Alanyaspor'da oynayan ve sol stoperde görev yapan 22 yaşındaki Ümit Akdağ'ın Aslan'ın listesinde olduğunu yazdı.

Romanya pasaportu da olan Ümit'in Türkiye'de Süper Lig'de birçok takım tarafından istendiği hatırlatıldı. Cimbom'un savunma rotasyonunu yerlilerle güçlendireceği kaydedildi.

ROMA İLE KONTRATI BİTİYOR

Galatasaray'ın yakından takip ettiği Zeki Çelik'in kulübü Roma ile sözleşmesi sezonunda bitecek. Roma'nın 29 yaşındaki sağ bekle yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı ancak henüz sonuç alınamadığı bildirildi. Cimbom'un Zeki'nin tüm görüşmelerini takip ettiği ve duruma göre teklif götürmeye hazırlandığı aktarıldı.

ÜMİT AKDAĞ'A YOĞUN İLGİ

Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği çıkışla dikkat çeken Ümit Akdağ, birçok takımın transfer listesinde bulunuyor. 22 yaşındaki stoper hem sol stoperde hem de sol bekte görev yapabiliyor. Aynı zamanda Romanya vatandaşlığı olan Ümit'e Romanya Milli Takımı'ndan da teklif gitmişti. Alanyaspor'la 2028'e kadar kontratı olan genç savunmacının kaderi sezon sonunda netleşecek.

37

Zeki Çelik bu sezon Roma'da 37 resmi maça çıktı, 1 gol atıp 4 asist yaptı.

